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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامى شهير يثير ذعر جماهير الزمالك بسبب الونش

محمود الونش
محمود الونش

علق الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الخضري، على إصابة نجم الزمالك محمود حمدي الونش، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" 

وكتب الخضري في تغريدة له : "ضربة جديدة للزمالك ..غياب الونش هايطول مع الاسف"

وتعرض محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إصابة في ركبته بعد تدخل قوي من لاعب الاسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين امس على إستاد الإسماعيلية.

وقال مصدر في الجهاز الطبي لنادي الزمالك إن إصابة محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، كدمة قوية في الركبة كما أن هناك تورما كبيرا في الركبة.

وسيجري الونش أشعة للإطمئنان على حالته وطبيعة الإصابة التي تعرض لها.

مباراة الزمالك والإسماعيلي

وفاز فريق الإسماعيلي على نظيره الزمالك بنتيجة 2 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 

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