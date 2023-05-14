الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل،مؤكدا، أن الصاروخ سقط بمنطقة مفتوحة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه الغلاف وسقط في منطقة مفتوحة دون اعتراض.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن دوي صفارات الإنذار، وسماع أصوات الانفجارات في كل من لاخيش، وجنوب عسقلان، وزيكيم ونتيف هعسرا.

وقد تم إعلان هدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل لوقف إطلاق النار بعد وساطة مصر، تجنبا لإراقة الدماء وتصاعد التوترات. وقد قدم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهود مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيلين والفلسطينيين والذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية على الرغم من الانتكاسات المتكررة.