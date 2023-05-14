خلل فني.. توضيح عاجل من المقاومة الفلسطينية بعد إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل

قالت وسائل إعلام عربية نقلا عن مصدر بالغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، إن انطلاق صاروخ من غزة باتجاه تل أبيب جاء نتيجة خلل فني.

وأكدت المقاومة، أنها ملتزمة بهدنة وقف إطلاق النار.

ومنذ قليل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن الصاروخ سقط بمنطقة مفتوحة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه الغلاف وسقط في منطقة مفتوحة دون اعتراض.

كانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن دوي صفارات الإنذار، وسماع أصوات انفجارات في كل من لاخيش، وجنوب عسقلان، وزيكيم ونتيف هعسرا.