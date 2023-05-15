نبيل فهمي: ما يحدث في القدس مع الفلسطينيين عمل غير إنساني

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه لابد من وضع خطوط حمراء للقضية الفلسطينية.

وأضاف السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الشرق الأوسط منطقة مليئة بعاصفة من التوتر والنزاع"، لافتا: "العالم أجمع يواجه عاصفة مكتملة وكل شيء يتم مراجعته".

وأوضح: "المنطقة مليئة ببؤر التوتو والنزاع في إطار عاصفة مكتملة"، مشيرا: "تعدد القضايا الإقليمية المشتعلة في نفس الوقت تجعل من الصعب جدا طرح المنطقة كوحدة متكاملة".



وأشار السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق،: "ما يحدث في القدس عمل غير إنساني مع الفلسطينيين"، مشددا: "يجب أن يكون هناك خطوط حمراء من العرب تجاه أي تعديات من إسرائيل".