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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نبيل فهمي: ما يحدث في القدس مع الفلسطينيين عمل غير إنساني

نبيل فهمي
نبيل فهمي

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه لابد من وضع خطوط حمراء للقضية الفلسطينية.

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وأضاف السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الشرق الأوسط منطقة مليئة بعاصفة من التوتر والنزاع"، لافتا: "العالم أجمع يواجه عاصفة مكتملة وكل شيء يتم مراجعته".

 

وأوضح: "المنطقة مليئة ببؤر التوتو والنزاع في إطار عاصفة مكتملة"، مشيرا: "تعدد القضايا الإقليمية المشتعلة في نفس الوقت تجعل من الصعب جدا طرح المنطقة كوحدة متكاملة".


وأشار السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق،: "ما يحدث في القدس عمل غير إنساني مع الفلسطينيين"، مشددا: "يجب أن يكون هناك خطوط حمراء من العرب تجاه أي تعديات من إسرائيل".

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