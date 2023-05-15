تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكن في الخليقة

قرر قاضي المعارضات، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن في الخليقة.



نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مسكن أحد المواطنين بالخليفة وضبط المتهمين.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين قرر بتضرره من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لقيامه بسرقة مبلغ مالى كان يحتفظ به داخل شقة ملكه مجاورة لمحل سكن الأخير ، وأضاف بأن المتهم دائم التردد عليه وعلى عِلم بمكان تواجد المبلغ داخل الشقة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى الذي تم بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر مقيم بذات العنوان له معلومات جنائية أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لعلمه بإحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الشقة ملكه خطط لسرقته ، وفى سبيل ذلك استعان بالثانى لتنفيذ مخططه وتمكنا من دخول الشقة والاستيلاء على المبلغ المالى ، ولاذا بالفرار وبمواجهة الثانى أيد ما جاء بأقوال الأول.

كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية