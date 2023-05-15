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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 13 طن مخلفات القصب بحملة نظافة مكبرة بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى برفع ٥ أطنان من مخلفات القصب خلال حملة نظافة موسعة على الطريق الزراعى السريع مصر أسوان قطاع المدامود بحرى، كما تم استئناف أعمال الصرف الصحي بالشوارع الجانبية للقرية وصب الغرف بعد أعمال الحفر .

وتمت كافة الأعمال بإشراف عنتر هلالي رئيس القرية و مكي عمر سكرتير القرية .
وفي السياق، نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بحملة نظافة بالقرية، وتم رفع 8 أطنان من المخلفات بإشراف صلاح الدين إسماعيل رئيس القرية و منصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية.

 

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وأضاف أنه جارٍ العمل فى توصيل الوصلات الجانبية للصرف الصحي لربطها بالمناهل الرئيسية بالشارع العام لقرية العشى وذلك لتجهيزها للرصف بإشراف خالد فارس رئيس القرية و ممدوح محمد سكرتير قرية العشي.

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