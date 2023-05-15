شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن جريمة قتل بشعة لعريس في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، على يد أب وإبنه.

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تحريات مباحث الجيزة كشفت التفاصيل الكاملة لمقتل عبد الله سامح الشهير بـ"عريس المنيرة الغربية" حيث فارق الحياة قبل أيام قليلة من حفل خطبته.

وتبين من التحريات التي قادها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن الشاب المجني عليه كان يتواجد برفقة عدد من أصدقائه أمام "ترابيزة بلياردو" في الشارع وتصادف تواجد أحد المتهمين المشهور بتعاطي المخدرات والخمور وسوء الأخلاق وأثناء لعب الشباب للبلياردو قام المتهم بسبهم والتنمر على أحدهم وتلفظ بعدة ألفاظ خادشه وبذيئة ما دفع المجني عليه لمعاتبته ومحاولة إثنائه عن أفعاله المشينة وهو ما رفضه المتهم وتشاجر معه.

وتطور الأمر عندما استعان المتهم بوالده الذي هرع للتشاجر مع المجني عليه والتعدي عليه بالضرب فحاول المجني عليه "عبد الله" الدفاع عن نفسه ليحاصره الأب "مسجل خطر" وأبنه ويتعديا عليه بالضرب وهددا كل من يحاول إنقاذه بسلاح ابيض.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل في منطقة المنيرة الغربية، فور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وتبين مقتل شاب يدعى عبد الله سامح 19 سنة طالب بمعهد النظم والمعلومات مصاب بجرحين طعنيين بالجانبين الأيمن والأيسر وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

ونجحت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد مختار وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيس مباحث المنيرة الغربية في القاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الجريمة.