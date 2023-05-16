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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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5900 طفل جديد يحتاجون مليارات الجنيهات يوميا.. وزير الصحة يطلق تحذيرات عاجلة حول مخاطر الزيادة السكانية ويضع روشتة للحلول

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

 كشف الدكتور خالد عبدالغفار"، وزير الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن المخاطر الكبيرة للزيادة السكانية على الدولة المصرية، وكيف يتم مكافحتها.

 

وإليكم أبرز التصريحات.

5900 طفل جديد كل طلعة نهار يحتاجون مليارات الجنيهات يوميا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك مشكلة كبيرة بسبب زيادة الإنجاب، قائلا: "كل طلعة نهار هناك 5900 طفل جديد بيتولد ويحتاجوا سكن وصحة وتعليم، وهذا العدد من الأطفال المقدر بـ5900 طفل يحتاج مليارات الجنيهات يوميًا".

وأوضح، أن الوزارات تعمل جاهدة على حل أزمة السكان، مشددًا على أن وزارة الصحة عليها دور مهم والمجتمع المدني والإعلام له دور مهم ومتميز جدًا من خلال الدراما.

 

 زيادة الإنجاب في الريف

وأشار إلى أن الخصائص السكانية أهم من العدد، مشددًا على أن هناك عددا من التجارب أثبتت أن زيادة الانجاب في الريف أكثر من الحضر والأماكن التي يكثر بها البطالة أكثر من الأماكن التي بها عمالة.

 

مؤتمر دولي عن القضية السكانية ديسمبر المقبل

أكد  أن برنامج السكان بدأ منذ عام 62، ومنذ هذا اليوم ونحن نخوض تجارب للتعامل مع المشاكل السكانية، منوهًا بأنه ومنذ تكليفه بالعمل كوزير للصحة، كان ملف القضية السكانية على رأس الأولويات المكلف بها من رئيس الجمهورية.

وأوضح أن قضية السكان ملف هام ومحور التنمية في مصر، منوهًا بأن القضية محورية ولن يستقيم أي اقتصاد إلا من خلال توافق كافة الوزارات على هذا الملف.

 

 الإعداد لمؤتمر دولي

وأشار إلى أننا بصدد الإعداد لمؤتمر دولي عن القضية السكانية والتنمية خلال شهر ديسمبر المقبل بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا بأن التسرب من التعليم وعمالة الصغار قضايا هامة خلال التعامل مع ملف السكان.

 

مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على معدل التنمية في مصر

أكد أن مصر بدأت الإهتمام بملف السكان منذ عام 1962، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الزيادة السكانية.

وقال ،أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على معدل التنمية في مصر، ولكن هناك دول كالصين والهند استطاعوا التغلب على المشكلة السكانية التي تواجههم وحولت تلك الزيادة لقوة إقتصادية كبيرة.

 

وتابع أن الانجاب في الريف أكبر من المدن، وهو ما يؤدي لظهور مشاكل كبيرة، كالتسرب من التعلم وعمالة الصغار، إضافة إلى وجود أمراض على صحة الأم، كهشاشة العظام والسمنة وغيرها.
 

الأزهر والكنيسة والإعلام عليهم دور كبير للتوعية

وأشار إلى أن الأزهر والكنيسة والإعلام عليهم دور كبير للتوعية بمشاكل الزيادة السكانية.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان زيادة الانجاب أزمة السكان الدراما

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