صعب جدا.. رسالة غامضة من خالد الغندور لجمهوره

وجه الاعلامي خالد الغندور رسالة غامضة لجمهوره عبر السوشيال ميديا.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" صعب جدا انك تناقش واحد و لا بلاش ".



ويستعيد الزمالك خدمات التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للأبيض، ونبيل عماد دونجا لاعب الوسط، خلال مباراة أسوان، حيث كان المثلوثى ودونجا قد غابا عن صفوف الفريق الأبيض فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة أمام أسوان فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب أسوان بهدفين مقابل هدف فى مباراة كاد أن يخسر فيها الفارس الأبيض بفارق كبير.

وحقق فريق الإسماعيلى حقق فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء السبت الماضى، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى.