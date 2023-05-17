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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول سيارة تصنع بأيادِ مغربية 100%.. صور

أول سيارة مغربية
أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين

كشفت شركة نيو موتورز عن أول طراز لها يتم صناعته بأيادي مغربية 100 %، حيث تعمل السيارة الجديدة بالهيدروجين، ويطلق عليها اسم "مركبة الهيدروجين النفعية".

أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين 

شركة  نيو موتورز هي شركة سيارات مغربية قامت بصناعة مركبة الهيدروجين النفعية، وتم تصميم شكل السيارة من قبل شركة NamX نامكس.

أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين 

ستستمد سيارة الهيدروجين النفعية قوتها من الهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تزويده بـ 6 كبسولات قابلة للإزالة، مما يساعد علي شحن البطارية في بضعة دقائق.

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الهدف من صناعة مركبة الهيدروجين النفعية هو تداولها في الأسواق المحلية المغربية، بالإضافة الي تصديرها الي مختلف دول العالم، وسيتم إنتاج 27 ألف سيارة سنويا من هذه السيارة النفعية، وسيبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم مغربي، ويهدف الي توفير 580 فرصة عمل للشباب .

أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين 

حصلت  مركبة الهيدروجين النفعية  في فبراير 2023 علي المصادقة النهائية للسيارة، من الوكالة الوطنية للسلامة، ومن المقرر أن تبدأ عملية التصنيع والإنتاج في يونيو القادم من العام الجاري .

أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين 

والجدير بالذكر أن شركة NamX نامكس تعاونت مع المكتب الإيطالي للتصميم المتخصص في هياكل السيارات البينينفاريا، بينما قام مهندسين مغاربة بوضع التصميمات الداخلية لمركبة الهيدروجين النفيعة لتظهر علي ما تبدو علية الأن .

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