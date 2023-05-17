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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تسحب مليون سيارة بسبب مشاكل الوسائد الهوائية

صدى البلد

تستمر أحداث الوسادة الهوائية لشركات صناعة السيارات، لكن هذه المرة لا تتعلق بفشل تاكاتا الذي أدى إلى أكبر استدعاء في تاريخ السيارات، حيث  تستدعي جنرال موتورز ما يقل قليلاً عن مليون سيارة دفع رباعي من Buick و وشيفروليه و GMC بسبب مشاكل في نفخ الوسادة الهوائية التي تصنعها شركة مقرها تينيسي والتي يمكن أن تنفجر، وقد يتبعها المزيد من عمليات الاسترداد من شركات صناعة السيارات الأخرى.

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جنرال موتورز تسحب مليون سيارة بسبب مشاكل الوسائد الهوائية

فيما يتعلق بجنرال موتورز، فإنه سيتم سحب سيارات جي إم سي أكاديا، وبويك إنكليف، وشيفروليه ترافيرس من 2014-2017 على وجه التحديد ، هناك أيضاً 994,763 سيارة إجماليًا ، بما في ذلك 244,304 بويكس، و 293,143 جي إم سي، و 457,316 سيارة شيفروليه. 

 

جنرال موتورز تسحب مليون سيارة بسبب مشاكل الوسائد الهوائية

وفقًا لحملة الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة (NHTSA) رقم 23V334000 ، قد تحتوي هذه المركبات على منفاخ الوسادة الهوائية الذي يمكن أن ينفجر في حالة حدوث تصادم بقوة كافية لنشر الوسائد الهوائية. يمكن أن يؤدي هذا إلى إرسال شظايا قاتلة تتطاير عبر الداخل ، مما يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة.

جنرال موتورز تسحب مليون سيارة بسبب مشاكل الوسائد الهوائية

يشير الاستدعاء إلى أجهزة نفخ للوسائد الهوائية الجانبية للسائق فقط، ولا تزال جنرال موتورز تحقق في الوضع، أشارت شركة السيارات لثلاثة عيوب محتملة في نفخ الهواء، وكلها تحدث في سيارات شفروليه ترافيرس، ولا يزال السبب الدقيق لفشل جهاز نفخ الهواء غير معروف.

 

 بدأت شركة جنرال موتورز إخطار الوكيل بالاستدعاء في 10 مايو، وسيكون الإصلاح هو استبدال منفاخ الوسادة الهوائية، وسيتم إخطار مالكي المركبات عندما يكون العلاج متاحًا.

جنرال موتورز تسحب مليون سيارة بسبب مشاكل الوسائد الهوائية

يحدد الاستدعاء شركة ARC Automotive Inc باعتبارها الشركة المصنعة لمضخات الوسادة الهوائية، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن NHTSA تريد من الشركة إصدار استدعاء ضخم ، مستشهدة بسبع إصابات وحالتي وفاة ناجمة عن تضخمات ARC الممزقة. 

 

كانت النتائج بسبب تحقيق استمر ثماني سنوات أجرته NHTSA، والذي أظهر الإصابات التي حدثت في سيارات شيفروليه وكيا وكرايسلر وهيونداي وفولكس فاجن، علاوة على ذلك ، وجد التحقيق أيضًا أن أجهزة نفخ الوسادة الهوائية للسائق والراكب قد يكون بها عيوب، ونفت الشركة ادعاء NHTSA بوجود عيوب ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

 

في حالة إجراء سحب واسع النطاق لمضخات الوسادة الهوائية من ARC، فسيؤثر ذلك على العديد من العلامات التجارية بخلاف تلك الموجودة داخل جنرال موتورز. 

كيا NHTSA جنرال موتورز شيفروليه Buick GMC الوسائد الهوائية

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