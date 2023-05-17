لقطات مميزة لسيارة بورشه 918 سبايدر| شاهد

أوقفت بورشه إنتاج سيارة 918 سبايدر في عام 2015 بعد فترة إنتاج قصيرة استمرت عامين ، والتي شهدت تصنيع 918 نموذجًا بالضبط من خطوط التجميع، حتى الآن، ولا تزال آخر سيارة خارقة تأتي من بورشه، على الرغم من العديد من الشائعات على مر السنين، وحتى بعد ثماني سنوات من توقفها، لا تزال 918 سبايدر آلة رائعة.

لقطات مميزة لسيارة بورشه 918 سبايدر

تتوفر سيارة 918 سبايدر 2015 مع حزمة Weissach تجري اختبارًا مذهلاً بسرعة قصوى في مرفق الإطلاق والهبوط في Space Florida ، مركز كينيدي للفضاء ، في ولاية فلوريدا، يُظهر الفيديو إطلاق السيارة الخارقة من حالة توقف وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 214 ميلاً في الساعة على مسار يبلغ طوله 2.3 ميلاً.

لقطات مميزة لسيارة بورشه 918 سبايدر

يتم الانطلاق في حوالي الساعة 2:00 مساءً بالتوقيت المحلي وتبلغ درجة حرارة المسار 75 درجة فهرنهايت، السطح عبارة عن مزيج من الخرسانة والأسفلت وهناك حد أدنى لتغيير الارتفاع يبلغ 0.25 بوصة، يبلغ طول المسار بأكمله 3.22 ميلاً ، ولكن يبدو أن السيارة تمتلك أول 2.3 ميل فقط تحت تصرفها.

لقطات مميزة لسيارة بورشه 918 سبايدر

يتم تشغيل 918 سبايدر بواسطة مجموعة نقل حركة هجينة تتكون من محرك V8سعة 4.6 لتر يأتي من سيارة السباق LMP2 الخاصة بالعلامة التجارية ويدعمه محركان كهربائيان وحزمة بطارية بقوة 6.8 كيلوواط / ساعة.

لقطات مميزة لسيارة بورشه 918 سبايدر

تم تصنيف خرج النظام عند 875 حصانًا و 944 رطل قدم من عزم الدوران، ويوضح الفيديو أن القوة 887 حصان ولكن هذا هو الرقم بالحصان المتري.

ظهرت السيارة نفسها في فيديو آخر تم تصويره في نفس الموقع منذ حوالي شهر، أظهر المقطع السابق أن السيارة الخارقة تصل إلى 173 ميلاً في الساعة تقريبًا في قسم أقصر يبلغ نصف ميل من المسار، ومن الجدير بالذكر أن رقم السرعة القصوى الرسمي لشركة بورشه لسيارة 918 سبايدر تبلغ 214 ميلاً في الساعة ، وهو ما يتطابق مع ما حققته السيارة في هذا الفيديو الجديد.