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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة: استلام 10 مراكز تخاطب وتنمية مهارات لأصحاب الهمم

صدى البلد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -  الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية( إدارة قادرون باختلاف) ، أعمال المتابعة و استلام ١٠ مراكز تخاطب وتنمية المهارات لاصحاب الهمم ليصبح إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات (٦٨) مركزا علي مستوي الجمهورية.

ويأتي ذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، حيث شملت المرحلة الثامنة مراكز شباب( ديمقراط بالأقصر ، سفاجا بالبحر الأحمر ، اهناسيا ببني سويف، طبهار بالفيوم ،العياط بالجيزة ، نشا بالدقهلية ،الداخلة بالوادى الجديد ، نادي المعاقين بالعريش ،الفتح باسيوط) ،  بهدف  بتقديم الخدمة بالمجان بشكل كامل.


يذكر أن هذه المراكز مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة وتقدم جلسات التخاطب، تعديل السلوك وتنمية المهارات والتكامل الحسي بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء.

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