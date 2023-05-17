لأول مرة منذ 42 عاما.. غواصة نووية أمريكية في طريقها لكوريا الجنوبية

أعلن البنتاجون، أن "غواصة نووية أمريكية ستتوجه إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 1981".

وكان قد صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، بأن "الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا الأسلحة اللازمة لتحقيق الانتصار في النزاع".

وقال، خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، ردا على سؤال ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تزود أوكرانيا بالأسلحة التي تسمح لها بالانتصار وإنهاء الحرب: "نعم، أعتقد أن هذا صحيح".

وتابع: "وهذا ما نتحدث عنه مع وزير الدفاع الأوكراني بشكل أسبوعي تقريبا. ونحن نجتمع كل شهر مع وزراء الدفاع من حوالي 50 دولة ونبحث احتياجاتهم".

وبدوره، أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال جلسة الاستماع إلى أن الولايات المتحدة بدأت بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية ليكون لدى الجانب الأوكراني "كل ما هو ضروري للتصدي لهذا العدوان".

وأوضح أن بعض الأسلحة تم تقديمها بشكل خفي.