الأمم المتحدة تتوقع فرار مليون لاجئ من السودان هذا العام

توقعت الأمم المتحدة، فرار مليون لاجئ من الأراضي السودانية هذا العام بسبب الصراع المستمر بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المتمردة منذ منتصف أبريل.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، راميش راجا سينغهام، بمؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن الوضع في السودان يتحول إلى "أزمة إقليمية" بوتيرة سريعة، لافتا إلى أن حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللاجئين تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.

وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان، أوضحت الأمم المتحدة أنها تحتاج إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.75 مليار دولار في تقديرات ديسمبر.

وأضافت: "نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام"، مشيرة إلى حاجتها إلى 470.4 مليون دولار إضافية للاجئين الذين فروا من البلاد.

كما لفتت إلى أن نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية بشكل سريع.

وتستضيف مدينة جدة السعودية ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.

وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.