افتتاح المكتبة الذكية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، "معمل الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية والمكتبة الذكية" بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والأستاذ الدكتور محمد خفاجى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم وبحضور الوكلاء واعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٧ .

وأكد الدكتور محمد خفاجي، أن المكتبة الذكية التى يتم إفتتاحها اليوم هى الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والتى تقدم خدمات إستعارة وإرجاع الكتب الورقية عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وباستخدام بطاقات التعريف الإلكترونية للطلاب بالإضافة لإحتوائها على عدد ضخم من الكتب الالكترونيه المتخصصة.

وأضاف أن الافتتاح شمل معمل الذكاء الإصطناعي، والذي يتضمن الروبوت كروزر، والذي يعمل ببرامج الذكاء الاصطناعي، وتمت برمجته اليوم لاستقبال الضيوف وتقديم الترحيب والإرشاد بمحتويات وإستخدامات المعمل، فضلا عن عدد من الروبوتات الصغيرة، وسيارة روبوت، وأذرع روبوتية للاستخدامات الصناعية، وأجهزة للتحكم بالمنازل الذكية، وأجهزة قياس، ومتابعة الجودة بالمصانع.

كما تم افتتاح معمل الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، ويحتوي على أدوات خاصة بأنظمة الخدمات الطبية، والمؤشرات الحيوية الطبية "ميكروسكوبات" تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومستشعر لإشارات المخ، وأجهزة لتشخيص الأمراض، وأجهزة لمساعدة ذوى الإعاقة، والتي تنقل عن طريق تطبيقات، يتم برمجتها، ونقلها على أجهزة الحاسب الآلي.

وشملت الجولة أيضًا عرضًا للخريطة الالكترونية للكلية وكذلك الخدمات الالكترونية المقدمة لطلاب الدراسات العليا وذلك ضمن أنشطة مشروع تحويل الكلية إلى كلية ذكية كما قام الطلاب بعرض عدد من المشروعات في مجال إنترنت الأشياء.

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