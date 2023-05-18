ازاي تحصل على وظيفة لابنك من التعليم الفني؟.. ما لا تعرفه عن وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية| حوار

الدولة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية لجميع الشباب والفتيات بصفة عامة وربط خريجي المدارس الفنية المختلفة بسوق العمل وتأهيلهم وتدريبهم لمواكبة سوق العمل بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية لهم ولذا حرصت وزارة التربية والتعليم على إنشاء وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بعدد من محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة الشرقية فيما حرص موقع “صدى البلد” على لقاء مسئول التوظيف بالوحدة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية للتعرف على كيفية حصول الشاب أو الفتاة على الوظائف الملائمة وأهم الشروط الواجب توافرها..

"نعمل على توفير فرص عمل حقيقية لجميع الشباب والفتيات من أبناء محافظة الشرقية من خلال بروتوكولات تعاون بين وحدة تسيير الإنتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وعدد من المصانع والشركات بمدن العاشر من رمضان والعبور دون اي رسوم بالإضافة الي توفير سكن ومواصلات وتأمينات لجميع الشباب العاملين".. بهذه الكلمات بدأ ابراهيم ناجح حسن مسئول توظيف الشرقية بوحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية حديثة لموقع صدى البلد..

في البداية ماهي وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل؟ وما هو الهدف منها؟

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجدت أنه عندما يتخرج الطلاب بعد انتهاء فترة الدراسة بالمدارس الفنية يتوجهون للعمل في أماكن لا تناسب ما تم دراسته ولذا قررت الوزارة إنشاء وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل ليكون الهدف منها توفير فرص عمل لشباب الخريجين تتناسب مع طبيعة ما تم دراسته داخل المدارس من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات والمصانع بأنحاء الجمهورية المختلفة وتكون الوحدة هي الوسيط بين الشاب وبين الشركة او المصنع ويتم تشبيك الشاب بالمصنع وضمان كافة حقوقه والمزايا التي يكفلها قانون العمل.

هل وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل متواجدة بالفعل على أرض الواقع وقامت بتوظيف الشباب؟

نعم وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل متواجدة على أرض الواقع وقامت بتوقيع عدد كبير من البروتوكولات ويتم توثيق جميع الفاعليات وقبل توقيع البروتوكول مع الشركة أو المصنع يقوم المسئولين بالوحدة بزيارة إلى ذلك المصنع والمتابعة الدورية له للتأكد من مدى التزامه ببنود البروتوكول وضمان لحقوق الشباب العاملين بالمصنع كما انه تم توظيف عدد كبير من شباب الخرجين بالمصانع ووصل الأمر إلى أنه لم يقف التوظيف عند خريجي الثانوي الفني بأنواعه ولكنه وصل إلى توفير فرص عمل لخريجي عدد من الكليات بجامعة الزقازيق.

هل هناك أي رسوم مقابل توفير فرص عمل للشباب؟

بالعكس تماما يتم تقديم تلك الخدمة مجانا دون أي رسوم لأن هذا هو عملنا ونتقاضى عليه راتبا من وزارة التربية والتعليم ونعمل علي توفير تلك الفرص مجانا وحبا في الوطن وحتى يمكننا خدمة الدولة وتوفير فرص عمل للشباب.

ماهو عدد من تم تعيينهم بتلك المصانع؟ وما هي أماكن تواجد مسئولي وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل؟

تم توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب خلال العامين السابقين تخطى 3 آلاف فرصة عمل حقيقية تم تعيين الشباب بها بعدد من المصانع والشركات المختلفة اما عن أماكن تواجد مسئولي وحدة تسيير الإنتقال لسوق العمل "الفنية بنات 2 بالزقازيق ومنيا القمح بنات وبلبيس بنات وتجارة بنات وههيا بنين" ولدينا موسم للحصاد فعقب إنتهاء الطلاب من الإمتحانات يتم عقد دورات للطلاب للتوعية بأهمية العمل ويتم تسجيل أسماء جميع الطلبة والطالبات وما هو طبيعة العمل بالإضافة الي ان وزارة التربية والتعليم رأت ضرورة المشاركة المجتمعية للتوعية بأهمية توفير فرص عمل لجميع الشباب.

هل تقوم وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية بعقد ملتقيات توظيف؟

نعم، شاركت وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل في تنظيم ملتقيات التوظيف خلال العام الماضي من خلال المشاركة في ملتقى التوظيف تابع لوزارة التضامن وآخر تابع لوزارة الشباب بالإضافة إلى تنظيم يوم وظيفي للمدارس طوال أيام العام بالإضافة إلى أنه من المقرر عقد ملتقى توظيفي يوم الخميس القادم كما أن الباب مفتوح أمام الجميع.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على وظيفة مناسبة؟

جميع الأوراق الثبوتية التي تحتاج اليها الشركة أو المصنع ومنها شهادة المؤهل الدراسي وشهادة الجيش وصورة البطاقة بالإضافة إلى ملء أبلكيشن توظيف للشاب من خلال عقد لقاء بين الشاب والمصنع حيث يتم شرح المزايا التي يقدمها المصنع او الشركة للشاب وشرح طبيعة العمل وفي حالة القبول يتم التعيين فورا.

ماهي المزايا التي يحصل عليها الشاب في حالة قبوله في العمل؟

جميع المزايا التي كفلها قانون العمل ومنها الحصول علي تأمينات اجتماعية وصحية بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات من والي المصنع ومحل إقامة الشاب بالإضافة إلى الحوافز وغيرها من المزايا التي تختلف من شركة إلى أخرى.

ابراهيم ناجح حسن" مسئول توظيف الشرقية

ابراهيم ناجح حسن" مسئول توظيف الشرقية

ابراهيم ناجح حسن" مسئول توظيف الشرقية