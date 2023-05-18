عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ازاي تحصل على وظيفة لابنك من التعليم الفني؟.. ما لا تعرفه عن وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية| حوار

صدى البلد

الدولة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية لجميع الشباب والفتيات بصفة عامة وربط خريجي المدارس الفنية المختلفة بسوق العمل وتأهيلهم وتدريبهم لمواكبة سوق العمل بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية لهم ولذا حرصت وزارة التربية والتعليم على إنشاء وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بعدد من محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة الشرقية فيما حرص موقع “صدى البلد” على لقاء مسئول التوظيف بالوحدة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية للتعرف على كيفية حصول الشاب أو الفتاة على الوظائف الملائمة وأهم الشروط الواجب توافرها..

"نعمل على توفير فرص عمل حقيقية لجميع الشباب والفتيات من أبناء محافظة الشرقية من خلال بروتوكولات تعاون بين وحدة تسيير الإنتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وعدد من المصانع والشركات بمدن العاشر من رمضان والعبور دون اي رسوم بالإضافة الي توفير سكن ومواصلات وتأمينات لجميع الشباب العاملين".. بهذه الكلمات بدأ ابراهيم ناجح حسن مسئول توظيف الشرقية بوحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية حديثة لموقع صدى البلد..

في البداية ماهي وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل؟ وما هو الهدف منها؟

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجدت أنه عندما يتخرج الطلاب بعد انتهاء فترة الدراسة بالمدارس الفنية يتوجهون للعمل في أماكن لا تناسب ما تم دراسته ولذا قررت الوزارة إنشاء وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل ليكون الهدف منها توفير فرص عمل لشباب الخريجين تتناسب مع طبيعة ما تم دراسته داخل المدارس من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات والمصانع بأنحاء الجمهورية المختلفة وتكون الوحدة هي الوسيط بين الشاب وبين الشركة او المصنع ويتم تشبيك الشاب بالمصنع وضمان كافة حقوقه والمزايا التي يكفلها قانون العمل.

هل وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل متواجدة بالفعل على أرض الواقع وقامت بتوظيف الشباب؟

نعم وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل متواجدة على أرض الواقع وقامت بتوقيع عدد كبير من البروتوكولات ويتم توثيق جميع الفاعليات وقبل توقيع البروتوكول مع الشركة أو المصنع يقوم المسئولين بالوحدة بزيارة إلى ذلك المصنع والمتابعة الدورية له للتأكد من مدى التزامه ببنود البروتوكول وضمان لحقوق الشباب العاملين بالمصنع كما انه تم توظيف عدد كبير من شباب الخرجين بالمصانع ووصل الأمر إلى أنه لم يقف التوظيف عند خريجي الثانوي الفني بأنواعه ولكنه وصل إلى توفير فرص عمل لخريجي عدد من الكليات بجامعة الزقازيق.

هل هناك أي رسوم مقابل توفير فرص عمل للشباب؟

 

بالعكس تماما يتم تقديم تلك الخدمة مجانا دون أي رسوم لأن هذا هو عملنا ونتقاضى عليه راتبا من وزارة التربية والتعليم ونعمل علي توفير تلك الفرص مجانا وحبا في الوطن وحتى يمكننا خدمة الدولة وتوفير فرص عمل للشباب.

ماهو عدد من تم تعيينهم بتلك المصانع؟ وما هي أماكن تواجد مسئولي وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل؟

تم توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب خلال العامين السابقين تخطى 3 آلاف فرصة عمل حقيقية تم تعيين الشباب بها بعدد من المصانع والشركات المختلفة اما عن أماكن تواجد مسئولي وحدة تسيير الإنتقال لسوق العمل "الفنية بنات 2 بالزقازيق ومنيا القمح بنات وبلبيس بنات وتجارة بنات وههيا بنين" ولدينا موسم للحصاد فعقب إنتهاء الطلاب من الإمتحانات يتم عقد دورات للطلاب للتوعية بأهمية العمل ويتم تسجيل أسماء جميع الطلبة والطالبات وما هو طبيعة العمل بالإضافة الي ان وزارة التربية والتعليم رأت ضرورة المشاركة المجتمعية للتوعية بأهمية توفير فرص عمل لجميع الشباب.

هل تقوم وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية بعقد ملتقيات توظيف؟

 

نعم، شاركت وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل في تنظيم ملتقيات التوظيف خلال العام الماضي من خلال المشاركة في ملتقى التوظيف تابع لوزارة التضامن وآخر تابع لوزارة الشباب بالإضافة إلى تنظيم يوم وظيفي للمدارس طوال أيام العام بالإضافة إلى أنه من المقرر عقد ملتقى توظيفي يوم الخميس القادم كما أن الباب مفتوح أمام الجميع.

 

ما هي الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على وظيفة مناسبة؟

 

جميع الأوراق الثبوتية التي تحتاج اليها الشركة أو المصنع ومنها شهادة المؤهل الدراسي وشهادة الجيش وصورة البطاقة بالإضافة إلى ملء  أبلكيشن توظيف للشاب من خلال عقد لقاء بين الشاب والمصنع حيث يتم شرح المزايا التي يقدمها المصنع او الشركة للشاب وشرح طبيعة العمل وفي حالة القبول يتم التعيين فورا.

ماهي المزايا التي يحصل عليها الشاب في حالة قبوله في العمل؟

 

جميع المزايا التي كفلها قانون العمل ومنها الحصول علي تأمينات اجتماعية وصحية بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات من والي المصنع ومحل إقامة الشاب بالإضافة إلى الحوافز وغيرها من المزايا التي تختلف من شركة إلى أخرى.

ابراهيم ناجح حسن
ابراهيم ناجح حسن" مسئول توظيف الشرقية
ابراهيم ناجح حسن
ابراهيم ناجح حسن" مسئول توظيف الشرقية
ابراهيم ناجح حسن
ابراهيم ناجح حسن" مسئول توظيف الشرقية
ابراهيم ناجح حسن
ابراهيم ناجح حسن" مسئول توظيف الشرقية
أبناء محافظة الشرقية التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الجمهورية التربية والتعليم بروتوكولات تعاون خريجى المدارس الفنية محافظة الشرقية مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل في اغتصابها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

فرمان من كولر.. الأهلي يقترب من ضم موهبة الترجي التونسي

أقل من 2000 جنيه للجرام.. انخفاض تاريخي في سعر الذهب الآن| تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس.. ومفاجأة بشأن الموجة الحارة

إعلامي: تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

موضوعات متعلقة

لمتابعة مستوى الخدمات .. محافظ الشرقية يُفاجئ قرية أم الزين بمركز الزقازيق

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

دورات ومنح تدريبية لشباب الخريجين بمحافظة الشرقية

لتوفير الراحة للمسافرين.. محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة شرق الدلتا للنقل

إجراء عملية جراحية عاجلة ودقيقة لطفلة في مستشفي القنايات بالشرقية

الشرقية.. لجان من الجهات الرقابية والتفتيشية لضبط حركة البيع ومنع الاحتكار

غلق وتشميع مصنع أغذية بالزقازيق لوجود خطر داهم على الصحة

بيطري الشرقية يُشارك فى قافلة طبية بالمجان بقرية موسى عمران

ترشيحاتنا

تأكيدا لـ" صدى البلد".. تعليم الدقهلية: تأجيل امتحان دراسات الإعدادية

5 عروض من أوروبا والسعودية.. فرج عامر يصدم الأهلي بسبب بيرسي تاو

اقتحام أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي بينهم قيادات في الكنيست ووزراء الاحتلال

وزير التعليم في أسوان لافتتاح مدارس جديدة

هل يجوز ترديد القرآن وأنا على جنابة؟.. اعرف الرأي الشرعي

ازاي تحصل على وظيفة لابنك من التعليم الفني؟.. ما لا تعرفه عن وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية| حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخفافيش المسؤل الأول عن فيروس كورونا.. ماذا عن فوائد البروتين بداخلها؟

في المطبخ.. ظهور جديد لـ عبلة كامل بعد غياب سنوات| شاهد

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

نصف مليون جنيه.. تارا عماد تثير ضجة بإطلالتها من Chanel

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ