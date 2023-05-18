سيارة تنصيب ماكرون.. أسعار DS7 كروس باك زيرو في مصر

تنتمي سيارة DS7 الكروس باك الرئاسية إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم سيارة DS7 من قبل صناع السيارات الفرنسي الفاخرة، حيث قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقلال سيارة DS7 الكروس باك خلال مراسم تنصيبه رئيسًا للبلاد في عام 2017، واعتمد على نفس السيارة في نسختها الأحدث خلال تنصيبه في ولايته الثانية منتصف عام 2022.

DS7 الكروس باك موديل 2022

وقامت شركة تصنيع السيارات الفرنسية بتسليم ماكرون نسخة خاصة من دي إس 7 كروس باك إليزيه DS 7 Crossback Élysée في نوفمبر 2021، وتعتمد علي منظومة دفع هجينة E-TENSE قابلة للشحن.

وسائل السلامة بـ DS7 كروس باك

DS7 الكروس باك موديل 2022

زودت سيارة DS7 كروس باك الفرنسية بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

مواصفات DS7 الكروس باك

مقصورة DS7 الكروس باك موديل 2022

تحتوي سيارة DS7 الكروس باك الرئاسية علي الكثير من المميزات والتجهيزات التكنولوجية الحديثة منها، مقعدين فرديين بدلًا من الكنبة الخلفية، وشواحن لاسلكية، ومنافذ USB، وحامل مستندات مركزي مفتوح، وأضواء زرقاء وحمراء في المقدمة، وحوامل أعلام، وشارات الجمهورية الفرنسية على غطاء المحرك والأبواب وصندوق الأمتعة، وإنذار ضد السرقة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومصابيح ضباب أمامية، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وGPS، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وAUX، وUSB، وبلوتوث، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.

محرك DS7 الكروس باك

DS7 الكروس باك موديل 2022

تنتج سيارة DS7 الكروس باك عزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتصل سعة خزان وقود سيارة DS7 الكروس باك الي 62 لتر، وتنتج قوة 165 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 220 نيوتن/متر.

سعر DS7 الكروس باك

DS7 الكروس باك موديل 2022

تباع سيارة DS7 الكروس باك موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه، وترتفع ليصل السرع الي مليون و 300 ألف جنيه .