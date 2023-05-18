عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة تنصيب ماكرون.. أسعار DS7 كروس باك زيرو في مصر

DS7 الكروس باك موديل
DS7 الكروس باك موديل 2022

تنتمي سيارة DS7 الكروس باك الرئاسية إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم سيارة DS7  من قبل صناع السيارات الفرنسي الفاخرة، حيث قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقلال سيارة DS7 الكروس باك خلال مراسم تنصيبه رئيسًا للبلاد في عام 2017، واعتمد على نفس السيارة في نسختها الأحدث خلال تنصيبه في ولايته الثانية منتصف عام 2022.

 DS7 الكروس باك موديل 2022

سيتروين DS7 بخصم 70%.. صور

سيتروين سي اليزيه 2023 فول أوبشن بـ 600 ألف جنيه| صور

وقامت شركة تصنيع السيارات الفرنسية بتسليم ماكرون نسخة خاصة من دي إس 7 كروس باك إليزيه DS 7 Crossback Élysée في نوفمبر 2021، وتعتمد علي منظومة دفع هجينة E-TENSE قابلة للشحن.

وسائل السلامة بـ DS7 كروس باك

 DS7 الكروس باك موديل 2022

زودت سيارة DS7 كروس باك الفرنسية بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

مواصفات DS7 الكروس باك

مقصورة  DS7 الكروس باك موديل 2022

تحتوي سيارة DS7 الكروس باك الرئاسية علي الكثير من المميزات والتجهيزات التكنولوجية الحديثة منها، مقعدين فرديين بدلًا من الكنبة الخلفية، وشواحن لاسلكية، ومنافذ USB، وحامل مستندات مركزي مفتوح، وأضواء زرقاء وحمراء في المقدمة، وحوامل أعلام، وشارات الجمهورية الفرنسية على غطاء المحرك والأبواب وصندوق الأمتعة، وإنذار ضد السرقة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومصابيح ضباب أمامية، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وGPS، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وAUX، وUSB، وبلوتوث، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.

محرك DS7 الكروس باك

 DS7 الكروس باك موديل 2022

تنتج سيارة DS7 الكروس باك عزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتصل سعة خزان وقود سيارة DS7 الكروس باك الي 62 لتر، وتنتج قوة 165 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 220 نيوتن/متر.

سعر  DS7 الكروس باك

 DS7 الكروس باك موديل 2022

تباع سيارة  DS7 الكروس باك موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه، وترتفع ليصل السرع الي مليون و 300 ألف جنيه .

DS7 كروس باك سعر DS7 كروس باك 2022 مواصفات DS7 كروس باك مميزات DS7 كروس باك 2022 أسعار DS7 كروس باك 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات زيرو تحت 70 ألف ريال سعودي.. صور

اركب أوروبي مضمون بداية من 560 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة| صور

بشاحن فائق السرعة| هوندا تكشف عن سياراتها e:Ny1 الكهربائية

حل بسيط لإزالة رائحة العفن من تكييف السيارة | تفاصيل

أول سيارة تصنع بأيادِ مغربية 100%.. صور

بسبب سيجارة| امرأة تشعل سيارة داخل محطة وقود.. فيديو

من أجل الشهرة.. صانع محتوى يتلف سيارة بـ7 ملايين جنيه| شاهد

أكثر سيارة SUV استوردها المصريون دون جمارك| صور

ترشيحاتنا

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

مناقشة الوصاية بالحوار الوطنى|10 ضوابط لـ قسمة أموال القُصّر والتزامات الوصيّ

أوكرانيا تلمح بعدم استبعاد حضور زيلينسكي لقمة هيروشيما

اعتراف رسمي.. بيان عاجل من المخابرات الأوكرانية بشأن تفجير شبه جزيرة القرم

Axiom Space's Ax-2.. قصة أول رجل وامرأة سعودية يصعدان للفضاء قريبا

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ