أب يتخلص من ابنه بعد مشادة كلامية بينهما بإحدى قرى الدقهلية

لقى شاب مصرعه طعنًا على يد والده بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما.

وقام الأب بتسليم نفسه، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بمصرع شاب، حلواني، على يد والده بعد مشادة كلامية بينهما بقرية أويش التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة، وبالفحص تبين مصرع يوسف محمد عبد الفتاح عيطة، 17 عامًا، حلواني، بطعنة في البطن بمقص حديدي على يد والده، ويعمل "نجار موبيليا"، بعد نشوب خلافات بينهما إثر مشادة كلامية.

وتبين قيام الأب المتهم بتسليم نفسه إلى مركز شرطة المنصورة، واعترف بارتكاب الواقعة ومحاولته تأديب نجله، إلا أنه قتله بطريق الخطأ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.