شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

“روح باخموت ثابتة لا تنكسر” كان هذا تعليق وزراة الدفاع الأوكرانية على مقطع فيديو لجندي يعزف وسط نيران الحرب الروسية الأوكرانية وبالتحديد في باخموت.

من داخل أحد الأبنية التي أنهكتها الحرب، ظهر الجندي الأوكراني في مقطع فيديو لم تتعد مدته ثواني وهو جالس أمام بيانو يعزف عليه بينما يرفع صديقه علم النصر.

الحرب الروسية الأوكرانية

قالت قوات حرس الحدود الأوكرانية عن المقطع الذي نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية عبر “تويتر”: "جندي أوكراني يعزف البيانو، الموسيقى تشفي الجروح العقلية ولو للحظة" وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” اليوم الخميس.

وتعد باخموت حاليا مسرحا لقتال عنيف منذ شهور وحتي الآن حيث أعلنت كييف، أمس الأربعاء استعادة السيطرة على مساحات في المدينة، وسط نفي روسي لذلك وتأكيد من مجموعة فاغنر تقدّمها على الجبهة.

وفي نفس السياق، أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية أنه دوّت انفجارات عدّة فجر الخميس في كييف ومناطق أوكرانية أخرى ناشدت على إثرها السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة.