مخدرات بـ62 مليون جنيه.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل للنيران مع الشرطة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بقنا – مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جناية "قتل" ومحكوم عليهما بالسجن فى جنايتى "مخدرات، سرقة بالإكراه ") وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 111 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، بودر، أيس، هيروين، هيدرو" –24 ألف قرص مخدر – 9 قطع سلاح نارى "2 بندقية آلية، 7 فرد خرطوش ) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة ( 62 ) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.