طريقة عمل سلطة بطاطس مقلية.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة بطاطس مقلية فهي من المقبلات الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك خلال فصل الصيف.
مقادير سلطة بطاطس مقلية
● بطاطس مكعبات مقلية
● بصل أبيض شرائح
● فلفل أحمر شرائح
● جزر مبشور
● ذرة حلوة
للصوص:
● زبادي
● ثوم مفروم
● مايونيز
● مستردة
● ملح
● فلفل
● كزبرة خضراء
● ليمون
طريقة تحضير سلطة بطاطس مقلية
يشوح البصل مغ الفلفل الأحمر و الثوم في زيت الزيتون ثم يضاف الذرة الحلوة و الجزر المبشور
و يخلط جميع مكونات الصوص معا
ثم يضاف إليه الخضروات و البطاطس المقلية
و تقدم