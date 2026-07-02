طريقة عمل سلطة بطاطس مقلية.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة بطاطس مقلية فهي من المقبلات الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك خلال فصل الصيف.

مقادير سلطة بطاطس مقلية



● بطاطس مكعبات مقلية

● بصل أبيض شرائح

● فلفل أحمر شرائح

● جزر مبشور

● ذرة حلوة

للصوص:

● زبادي

● ثوم مفروم

● مايونيز

● مستردة

● ملح

● فلفل

● كزبرة خضراء

● ليمون



طريقة تحضير سلطة بطاطس مقلية



يشوح البصل مغ الفلفل الأحمر و الثوم في زيت الزيتون ثم يضاف الذرة الحلوة و الجزر المبشور

و يخلط جميع مكونات الصوص معا

ثم يضاف إليه الخضروات و البطاطس المقلية

و تقدم