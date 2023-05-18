تحذير عاجل من إيران لحكومة أفغانستان بشأن نقص المياه

وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، رسالة تحذير للحكومة في أفغانستان، من منع الشعب الإيراني من الحصول على حقوقه في المياه والنقص منها.

وقال رئيسي خلال زيارته إلى مدينة سيستان وبلوشستان الحدودية مع أفغانستان: "أحذر الهيئة الحاكمة في أفغانستان من منع الشعب الإيراني من حقوقه المائية"، لافتا إلى أنه إذا لاحظ الخبراء الإيرانيين نقص المياه في السد فلا مطالبات لنا في زمن الجفاف، أما إذا ثبت عكس ذالك، فلن نسمح بتضييع حقوق الشعب.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه لابد من حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، محذرا ولا سيكون هناك عواقب وخيمة.

ومن الجدير بالذكر، أن إيران كانت شهدت في الأعوام المنصرمة احتجاجات شعبية في بعض المدن على خلفية نقص المياه والجفاف.