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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يعلن إطلاق عمليات عسكرية في أفغانستان.. وطالبان: لا قدرة لدينا

أفغانستان
أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق طائرات مسيرة جديدة في أفغانستان قريبا لاستهداف الإرهابيين وجمع المعلومات.

وعلى الجانب الآخر، قال وزير دفاع حركة طالبان، إنه لا قدرة دفاعية لنا لمواجهة المسيرات التي تسيطر على أجواء أفغانستان.

وفي وقت سابق، كانت قد أرسل البنتاجون إلى الكونجرس، مراجعات حول الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021، حيث قدم البيت الأبيض مخططه غير المصنف للدفاع عن القرارات المتعلقة بالخروج وإلقاء اللوم على الإدارة السابقة في خلق ظروف غير مواتية.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الوكالات داخل وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون المشاركة في الانسحاب أجرت مراجعات لاحقة للجهود المبذولة خلال الأشهر العديدة الماضية، وسيتم تسليم نسخ سرية للجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ.

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