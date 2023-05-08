إعدام وجلد ورجم.. تقرير أممي يكشف عقوبات طالبان القاسية بحق الأفغان

انتقد تقرير للأمم المتحدة، نشر اليوم الاثنين، بقوة طالبان بسبب تنفيذ عمليات الإعدام العامة والجلد والرجم بالحجارة منذ الاستيلاء على السلطة في أفغانستان، ودعا حكام البلاد إلى وقف هذه الممارسات.

وفي الأشهر الستة الماضية وحدها، تم جلد 274 رجلاً و 58 امرأة وصبيا علنا في أفغانستان، وفقًا لتقرير صادر عن بعثة مساعدة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وقالت فيونا فريزر، رئيس حقوق الإنسان بالوكالة، إن: "العقوبة البدنية هي انتهاك لاتفاقية التعذيب ويجب أن تتوقف". كما دعت إلى وقف فوري لعمليات الإعدام.

وقالت وزارة الخارجية في طالبان إن قوانين أفغانستان يتم تحديدها وفقا للقواعد والإرشادات الإسلامية، وأن غالبية الأفغان تتبع تلك القواعد.

وقالت الوزارة في بيان "في حالة وجود تعارض بين قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإسلامي، فإن الحكومة ملزمة باتباع الشريعة الإسلامية".

وبدأت طالبان المتشددة في تنفيذ مثل هذه العقوبات بعد فترة وجيزة من وصولها إلى السلطة قبل عامين تقريبا، على الرغم من الوعود الأولية لقاعدة أكثر اعتدالا منها خلال فترة عملها السابقة في التسعينيات.

وفي الوقت نفسه، قاموا بتشديد قيود على النساء تدريجيا، باستثناءها من الأماكن العامة، مثل الحدائق والصالات الرياضية. وأثارت القيود ضجة دولية ، مما زاد من عزل البلاد في وقت انهار فيه اقتصادها وتفاقم أزمة إنسانية.

ويدور تقرير يوم الاثنين حول وثائق العقوبة البدنية الت تمارسها طالبان قبل وبعد عودتهم إلى السلطة في أغسطس 2021 ، عندما استولوا على العاصمة كابول مع انسحاب قوات الناتو في الولايات المتحدة بعد عقدين من الحرب.

وقال التقرير إنه تم الإبلاغ عن أول حالة جلد عام بعد استحواذ طالبان في أكتوبر 2021 في مقاطعة كابيسا الشمالية. وفي هذه الحالة، اتهمت امرأة ورجل المدانين بالزنا وتم جلدهم علنا 100 مرة بحضور كل من علماء الدين وسلطات طالبان المحلية.

وفي ديسمبر 2022، نفذت سلطات طالبان أول إعدام عام منذ توليهم السلطة لشخص اتهم بجريمة قتل.

وحدث الإعدام ، الذي تم تنفيذه ببندقية هجومية من قبل والد الضحية، في مقاطعة فرح الغربية أمام مئات المتفرجين ومسؤولي طالبان الكبار.

وقال زبيد الله المجاهد ، المتحدث باسم حكومة طالبان، إن قرار تنفيذ العقوبة "تم اتخاذه بعناية فائقة"، بعد موافقة ثلاثة من أعلى محاكم البلاد والزعيم الأعلى في طالبان.

وقال التقرير إن هناك زيادة كبيرة في عدد العقوبة القضائية منذ نوفمبر عندما كرر المجاهد، في تغريدة، تعليقات الزعيم الأعلى حول القضاة واستخدامهم القانون الإسلامي.

ومنذ تلك التغريدة ، قامت الامم المتحدة بتوثيق ما لا يقل عن 43 حالة من السجلات العامة التي شملت 274 رجلاً و 58 امرأة واثنين من الصبيان. وقال التقرير إن غالبية العقوبات كانت مرتبطة بإدانات الزنا و "الهرب من المنزل". وشملت الجرائم المزعومة الأخرى السرقة والشذوذ الجنسي وتناول الكحول والاحتيال والاتجار بالمخدرات.

وبعد الإطاحة الأولية في الغزو الأمريكي لعام 2001 ، واصلت طالبان تنفيذ العقوبة البدنية وإعدامات في مناطق خاضعة لسيطرتها أثناء شن التمرد ضد الحكومة الأفغانية السابقة التي تدعمها الولايات المتحدة، حسبما ذكر التقرير.

ووثقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 182 حالة نفذت طالبان بحقهم عقوباتهم الخاصة خلال ذروة التمرد بين عامي 2010 وأغسطس 2021، مما أدى إلى 213 حالة وفاة و 64 إصابة.

وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن العديد من دول الأغلبية الإسلامية تعتمد على الشريعة الإسلامية، لكن تفسير طالبان غريب.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس حظر طالبان على النساء اللائي يعملن انتهاكا غير مقبول لحقوق الإنسان الأفغانية.

وفي 5 أبريل، أبلغت حكام طالبان في أفغانستان الأمم المتحدة أن النساء الأفغانيات العاملين في مهمة الأمم المتحدة لم تعد قادرة على مواصلة العمل.

وحذرت وكالات الإغاثة من أن الحظر على عمل النساء سيؤثر على قدرتهن على تقديم مساعدة إنسانية عاجلة في أفغانستان.

ومنعت طالبان الفتيات سابقا من الذهاب إلى المدرسة إلى ما بعد الصف السادس والنساء من المشاركة معظم الحياة العامة والعمل. وفي ديسمبر، منعوا النساء الأفغانيات من العمل في مجموعات محلية وغير حكومية-وهو إجراء لم يمتد في ذلك الوقت إلى مكاتب الأمم المتحدة.

وبموجب نظام طالبان الأول من عام 1996 إلى عام 2001 ، تم تنفيذ العقوبات العامة والإعدام التي ينفذها المسؤولون ضد الأفراد المدانين بارتكاب جرائم، وغالبا ما تكون في أماكن واسعة مثل الملاعب الرياضية والتقاطعات الحضرية.