الأمم المتحدة: طالبان غير مدعوة لاجتماع بشأن أفغانستان في الدوحة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش لم يوجه الدعوة لإدارة حركة "طالبان" لحضور اجتماع يعقده مع مبعوثين خاصين بشأن أفغانستان من مختلف الدول في الدوحة الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام لم يوجه دعوة إلى السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع".

واضطُرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، للتأكيد على أن الاجتماع لن يركز على الاعتراف الدولي المحتمل بإدارة طالبان بعد تصريحات من نائب الأمين العام للأمم المتحدة أثارت القلق والارتباك.

وقال دوجاريك إن الاجتماع الذي سيعقد في قطر، يومي الإثنين والثلاثاء، يستهدف بدلًا من ذلك التركيز على تنشيط "المشاركة الدولية حول أهداف مشتركة نحو طريق دائم للمضي قُدمًا بشأن أفغانستان".

وكانت أمينة محمد، نائبة الأمين العام، قالت، الأسبوع الماضي، إن الاجتماع في الدوحة "قد يجد تلك الخطوات الصغيرة التي تعيدنا إلى طريق الاعتراف".

واستولت طالبان على السلطة، في أغسطس2021، مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد 20 عامًا من الحرب.

وفي ديسمبر، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا للمرة الثانية على تأجيل قرار بشأن الاعتراف بإدارة طالبان الأفغانية مما يحول دون إرسالها سفيرًا إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الخميس، قرار إدارة طالبان بحظر عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة في أفغانستان، ودعا المجلس زعماء طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن حملة قمع ضد حقوق النساء والفتيات.

وتقول طالبان إنها "تحترم حقوق المرأة" بما يتفق مع تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية. وقال مسؤولون من طالبان إن القرارات المتعلقة بالعاملات في مجال الإغاثة الإنسانية تمثل "قضية داخلية".

