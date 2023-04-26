تابع لداعش .. طالبان تقتل العقل المدبر لهجوم مطار كابول

أعلن مسئولون أمريكيون، أن حركة طالبان قتلت مسلحًا تابعًا لتنظيم "داعش" كان العقل المدبر وراء الهجوم على مطار كابول الدولي في 2021.

وأسفر الهجوم عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات المدنيين أثناء عمليات الإجلاء من البلاد.

ووقع التفجير في 26 أغسطس 2021 بينما كانت القوات الأمريكية تحاول مساعدة مواطنيها والأفغان في الفرار من البلاد في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان أمس الثلاثاء "كان مسئولًا مهمًا في تنظيم ولاية خراسان وشارك بشكل مباشر في التخطيط لعمليات مثل عملية بوابة أبي".

وأضاف: "لم يعد بإمكانه التخطيط لهجمات"، مشيرًا إلى بوابة أبي بمطار كابول التي وقع عندها الانفجار.

لكن كيربي لم يذكر اسم المسئول.

وولاية خراسان هو فرع تنظيم داعش في أفغانستان ويعادي حركة طالبان.