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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لب البطيخ

صدى البلد

تعد بذور البطيخ من أكثر أنواع البذور كثافة بالمغذيات. فهي مصدر غني للبروتينات والفيتامينات وأوميغا 3 وأحماض أوميغا 6 الدهنية والمغنيسيوم والزنك والنحاس والبوتاسيوم وغيرها. 

 

تعد بذور البطيخ من أكثر أنواع البذور كثافة بالمغذيات وترتبط بذور البطيخ بتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم. كوب واحد من هذه البذور يحتوي على 140٪ من احتياجاتك اليومية من المغنيسيوم وفقا ل ndtv

 

تعد بذور البطيخ من أكثر أنواع البذور كثافة بالمغذيات. فهي مصدر غني للبروتينات والفيتامينات وأوميغا 3 وأحماض أوميغا 6 الدهنية والمغنيسيوم والزنك والنحاس والبوتاسيوم وغيرها. هذه البذور غنية بالسعرات الحرارية ، لذلك عليك أن تضع في اعتبارك حصصك. كوب واحد من بذور البطيخ المحمص يحتوي على ما يقرب من 600 سعرة حرارية.

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