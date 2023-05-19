ضبط أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

كثفت مديريةالصحة بدمياط من الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحه بدمياط، ومكتب أغذية دمياط ومكتب أغذية فارسكور تحت اشراف الدكتورعطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية حملات مكثفة بالمرور على (٣٥) منشأة (المصانع ومطابخ المستشفيات ومخازن المستوردين) .

وتمكنت الحملات من تحرير (٦٠)محضر جنحة صحية وتم ضبط (٦٠٠) كيلو طحينة بيضاء داخل (١٠) براميل غير مستوفاة لقرار الأوعية ومتغيرة الخواص، وضبط (١٢٠ ) كيلو بصل بودره منتهي الصلاحية و(٤١٠٠)لتر عصائر غير مدون عليها تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية .

تم تحرير المحاضر الازمه للعرض على النيابه العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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