أزهري: النميمة ونقل أحاديث المجالس خيانة يحاسب عليها الله

قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ما يحدث في المجالس أمانة، حتى وإن لم يخبرك من تجلس معه بأن ما يحدث في المجلس سرا، ولا يجوز نقل ما يحدث داخل المجالس للخارج بأي شكل.

وأضاف "عبدالعزيز النجار"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، وتقديم الإعلامية "هند النعساني"، أن نقل الحديث خارج المجالس يعد من الخيانة، مستشهدا بقول رسول الله:"هما ليُعذَّبانِ وما يُعذَّبانِ في كبيرٍ ثمَّ قال: بلى أمَّا أحدُهما فكان يسعى بالنَّميمةِ وأمَّا الآخَرُ فكان لا يستنزِهُ مِن بولِه".

واستشهد بقول رسول الله :"إذا حدَّث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة"، منوها بأن البعض يقومون باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإفشاء أسرار البيوت، كما أن أسرار ومعلومات حياة الأشخاص.

