مق.تل 15 من الدفاع الوطني السوري في هجوم لداعش على مواقع عسكرية

أفاد المرصد السوري، اليوم الجمعة، أن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما على مواقع عسكرية حكومية بريف حمص الشرقي وقتل 15 عنصرا من الدفاع الوطني.

وأكد المرصد السوري، وجود 15 قتيلا في هجوم لداعش الإرهابية على مواقع عسكرية تابعة للجيش بريف حمص الشرقي.

وتشهد المناطق الخاضعة لنفوذ قوات النظام تصاعدا لافتا في هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” مخلفة خسائر بشرية في صفوف القوات العسكرية.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 363 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، و27 من تنظيم “داعش” الإرهابي بينهم 3 بقصف جوي روسي، والبقية على يد قوات النظام والميليشيات.