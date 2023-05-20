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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحلة علمية لطلاب زراعة العريش لزيارة محطة بحوث مركز  الصحراء ببالوظة

زيارة محطة بحوث الصحراء
زيارة محطة بحوث الصحراء ببالوظة

نظمت كلية  العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، محافظة شمال سيناء، رحلة علمية لطلاب الفرقة الثالثة بشعبتيها العامة والإنتاج النباتى لعمل زيارة ميدانية إلى محطة بحوث مركز الصحراء ومراكز التنمية المستدامة بمنطقه بالوظة وبعض المزارع المعنية بالزراعات العلفية وغير النمطية، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش وتوجيهات العميد د. محمد احمد نجاتى، وا.د هانى سامى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتحت اشراف د. ايمان اسماعيل السراج.
 

المجال البحثي:

تفقد الطلاب المزرعة البحثية للمركز واستمعوا الى محاضرة مثمرة عن دور المركز فى الجانب التعليمى والبحثى والمجتمعى، وذلك من أجل  فتح آفاق للتعاون فى المجال البحثى والتعليمى لطلاب  الكلية، سواء في التدريب الصيفى أو مشروعات التخرج.

 

كما تم إلقاء محاضرة تثقيفية للدكتور ايمن بدران، عن نبات الكينوا، ودوره فى سد جزء من مشكلة الخبز بمصر، علاوة على المنتجات العلفية والغذائية الثانوية التى تفتح مجالات تطبيقية متعددة للشباب .

وتضمنت الرحلة زيارة الوحدة البحثية لاستخلاص الزيوت النباتية والمنشأة ضمن المشروع النموذجى لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بشمال سيناء ومصنع الاعلاف التابع لها للاستفادة من تدوير مخلفات استخلاص الزيوت .

ويستمر المشروع، على مدار اربع سنوات ماضية وتمت زراعة أكثر من ٥٠٠ فدان موزعة على مراكز وقرى متنوعة وإنتاج اعلاف تغطى نقص الموارد العلفية الصيفية .

كما تم  زيارة المزارع المتكاملة لبعض المزارعين والمعتمدة على أنماط غير تقليدية فى الزراعة والرى وكذلك استخدام الطاقة الشمسية لتوفير استهلاك الكهرباء وتشغيل ماكينات الرفع ، كما اختتمت الرحلة  بزيارة ترفيهية رائعة للطلاب إلى الاسماعيلية تحت رعاية الشباب بالكلية وهم: د.هدير رمضان، د. اسراء سامى، د نيرة فوزى ،مهندس نوره رمضان .
 

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طلاب زراعة محطة الصحراء العريش

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