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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يُكرّم عناصر متميزة بوحدات الرصد الميداني بمركزي الفشن والواسطى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعض العاملين المتميزين ط بمراكز معلومات التنمية المحلية ووحدات الرصد الميداني.

 وشملت قائمة المكرمين كل من حسن إبراهيم أحمد _مدير مركز معلومات التنمية المحلية بأقفهص مركز الفشن ، منى مصطفى عبد الموجود راصد ميداني "جزيرة المساعدة" بمركز الواسطى، حيث سلمهما المحافظ شهادة تقدير لتميزهما في العمل بمنظومة  ووحدات الرصد والمتابعة الميدانية  بالوحدة المحلية.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، سحر صابر مدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد الميداني بديوان عام المحافظة، لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

 

إجتماع المجلس التنفيذي الدكتور عاصم سلامة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف العاملين المتميزين المصالح الحكومية الوحدات المحلية رؤساء الوحدات المحلية رؤساء الوحدات محافظ بني سويف

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