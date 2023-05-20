مجموعة السبع تؤيد نهج إزالة المخاطر وليس الفصل المشترك مع الصين

حددت مجموعة الدول السبع الغنية ، التي تشعر بالقلق من التوترات مع بكين ، يوم السبت نهجًا مشتركًا تجاه الصين ، حيث تتطلع إلى 'إزالة المخاطر ، وليس فصل' المشاركة الاقتصادية مع دولة تعتبر مصنع العالم.

قال رؤساء الديمقراطيات الرائدة في العالم المجتمعين في مدينة هيروشيما اليابانية إنهم مستعدون لبناء علاقات 'بناءة ومستقرة' مع بكين مع تقليل اعتمادهم على التجارة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالوا في بيان صدر في اليوم الثاني من القمة التي تستمر ثلاثة أيام 'مناهج سياستنا ليست مصممة لإلحاق الضرر بالصين ، ولا نسعى لإحباط التقدم الاقتصادي والتنمية في الصين'.

'نحن لا نفصل أو نتجه نحو الداخل. في نفس الوقت ، نحن ندرك أن المرونة الاقتصادية تتطلب التخلص من المخاطر والتنويع.'

وأشار القادة إلى أن التعاون مع الصين ضروري نظرا لدورها في المجتمع الدولي وحجم اقتصادها ، فضلا عن المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل جهود المناخ والحفاظ على البيئة.

لكنهم قالوا إنهم سيتخذون خطوات لحماية التكنولوجيا الحساسة التي يمكن أن تهدد الأمن القومي ، دون تقييد التجارة والاستثمار بلا داع.

وقال البيان 'نحن نعمل من أجل مصلحتنا الوطنية'.

كما أكد البيان مجددا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان باعتبارهما لا غنى عنهما للأمن والازدهار في المجتمع الدولي.

وفي إفادة للصحفيين في وقت سابق ، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إنه لا شيء في بيان مجموعة السبع يجب أن يكون مفاجأة للصين ، بالنظر إلى أن مخاوف أعضاء مجموعة السبع 'معروفة' لبكين.

وقال 'أعتقد أنك ستجد اللغة الصينية واضحة تماما. فهي ليست عدائية أو لا مبرر لها. إنها فقط مباشرة وصريحة' ، مضيفا أن البيان ظهر بعد مشاورات مكثفة مع شركاء مجموعة السبع في السنوات الأخيرة.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة تتوقع استمرار المشاركة الاقتصادية مع الصين ، لكنها لا تزال تعمل خلال التوقيت فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية والزيارات والاجتماعات المقررة للعديد من مسؤولي الإدارة مع نظرائهم الصينيين.

وقال إن كل دولة ستقرر نهجها الخاص.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة كانت تعمل على تطوير السلطات القانونية لمجموعة مستهدفة من ضوابط الاستثمار الخارجي وستضع نهجها بعد 'مشاورات كاملة' مع شركاء مجموعة السبع.