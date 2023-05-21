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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السماح لحاملي اشتراكات قطارات تحيا مصر بالسفر على "ثالثة ديناميكية"

صدى البلد

سمحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر للركاب حاملي اشتراكات قطارات (تحيا مصر) بالسفر واقف على القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات (تحيا مصر) إلى (ثالثة تهوية ديناميكية) على أن يكون الاشتراك صادر قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتى انتهاء مُدة الاشتراك وذلك تيسيراً على جمهور المسافرين .

ولو أراد الراكب حامل الاشتراك في حجز مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة كوامل من قطارات (تحيا مصر) وقيمة التذكرة كوامل (ثالثة تهوية ديناميكية ) من محطة القيام إلى محطة الوصول وذلك بعد مراجعة كارت الاشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

الاشتراك والإيصال مكملان لبعضهما 

جدير بالذكر أن كارت الاشتراك والإيصال يعتبران مكملين  لبعضهما وفي حالة عدم وجود الإيصال أو كارت الاشتراك مع الراكب يتم اعتبار الراكب بدون تذكرة، والهيئة لا تدخر جهداً في تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهورها من الركاب .

قطارات تحيا مصر السفر الإشتراك اشتراكات قطارات الراكب

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