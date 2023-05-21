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رئيس التحرير
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برلمان

خطة النواب تناقش مشروع موازنة أداء دواوين عدد من الوزارات..غدا

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد ثلاثة عشر اجتماعًا الأسبوع الجارى وذلك على النحو التالي:

الاجتماع الأول والثانى والثالث والرابع : غدا الاثنين الموافق 22/5/2023 وذلك لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية :
- (ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي)
 - (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – الهيئة العامة للتأمين الصحي) 
 -(الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- امانة المراكز الطبية المتخصصة)
- (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - هيئة الأبنية التعليمية – الاكاديمية المهنية للمعلمين ) وذلك عن العام المالي 2023 /2024.

وأضاف أن الاجتماع الخامس والسادس والسابع بعد غدا الثلاثاء الموافق 23/5/2023 ، سوف تخصص لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -–   مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادي الجديد) ، بالإضافة إلى (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك عن العام المالي 2023/2024.   

أما الاجتماع الثامن والتاسع والعاشر  يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 ،  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالي 2023/2024. 

وقال سالم إن الاجتماع الحادي عشر يعقد يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي " قطاع الشئون الاجتماعية - الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) عن العام المالي 2023/2024.   

والاجتماع الثاني عشر: يوم الخميس أيضا  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) عن العام المالي 2023/2024.   

الاجتماع الثالث عشر: الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) عن العام المالي 2023/2024.

النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مشروع الموازنة موازنة البرامج والاداء

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