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عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر في هذا الموعد

عطارد
عطارد

تشهد سماء مصر يوم الأثنين الموافق 29 مايو الجاري ظاهرة فلكية جديدة، حين يصل كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية الى أقصى استطالة له غربية له من الشمس، فى ظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أننا نشهد يوم الأثنين الموافق 29 مايو، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 25 درجة تقريبا في ذلك اليوم.

واوضح الدكتور تادرس أن استطالة كوكب عطارد هي أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

لماذا يختفي القمر من السماء طوال الليلة ... أستاذ فلك يجب

كوكب عطارد أصغر كوكب من المجموعة الشمسية 

يعد كوكب عطارد أصغر كوكب من الكواكب الشمسية الموجودة في المجموعة الشمسية، حيث إن قطره يبلغ حوالي 4880 كيلومتر فحسب، كما أنه يعد أقرب الكواكب إلى الشمس، إذ يكمل دورته حولها في 87.969 يوماً فقط، وحرارة سطحه مرتفعة جداً.

وكوكب عطارد  من آلهة الرومان، والأسرع بينهم، حيث لوحظ قبل 5000 عام في العصور السومرية، وقد اعتقد اليونانيون أنه نجمان، فقد أطلقوا عليه اسم أبولو عند ظهوره في الصباح قبل شروق الشمس، وهيرمس في المساء بعد غروب الشمس.

وعلي جانب آخر وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون على مواعيد اليوم الجمعة 19 مايو مع القمر الجديد (محاق ذو القعدة) وان القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل في حيث انه يشرق مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض.

وأوضح الدكتور" تادرس" أن هذا الوقت وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة، مشيرآ إلى أن  أفضل الأيام للرصد الفلكي تكون فى أحلك الليالي أو المعروفة بـ الليالي الليلاء وهي الليالي المظلمة جدا وهذه الليالي تكون مثالية فى الرصد الفلكي ويفضلها الفلكيون كثيرا.

والفت الدكتور تادرس أن تلك الليالي هي الثلاث الأخيرة من الشهر القمري حيث يشرق القمر كهلال رقيق قبل شروق الشمس نحو الشرق مباشرة، ليلة القمر الجديد نفسه الذي لا يظهر عليه القمر اصلا وأول ثلاث ليالي من الشهر الجديد، عندما يظهر القمر كهلال رقيق مباشرة بعد المغرب نحو الغرب.

عطارد كوكب عطارد أصغر كوكب من الكواكب الشمسية أصغر كوكب من المجموعة الشمسية Jobs Education

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