شوبير يكشف حقيقة مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ما يتردد بشأن امكانية لحاق الزمالك بمونديال الأندية 2025، بسبب تكرار البطل في دوري أبطال أفريقيا غير صحيح.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "بعد تكرار البطل سوف ينظر الاتحاد الدولي حسب بيانه إلى التصنيف التراكمي للأندية في آخر 4 سنوات".

وأضاف شوبير "يتصدر التصنيف الأهلي ثم الوداد ثم الترجي ثم صن داونز ثم الرجاء ثم الزمالك في المركز السادس".

واختتم "الزمالك لن يشارك في مونديال الأندية 2025 سوى في حالة واحدة وهي الحصول على المركز الثاني بالدوري وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، أو المشاركة في الكونفيدرالية والحصول على اللقب على أن يخرج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا مبكرا".