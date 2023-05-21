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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: نجاح استئصال كيس دهني على مبيض سيدة بالمنظار| صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نجخ فريق طبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي ومتابعة من الدكتورة نورهان الحسيني مسؤل المتابعة بالطب العلاجي  باستئصال كيس دهني بالمنظار  علي المبيض الأيسر لسيده تبلغ من العمر ٢٥ عاما.
 

وتبين أن السيدة تعاني من تأخر انجاب ثانوى وآلام مستمره بالبطن وبعد إجراء الأشعة والفحوصات تبين وجود الكيس وتم استئصاله والمريضه الآن بصحة جيدة .

و قام فريق طبى بقسم الجراحة بنفس المستشفى بإجراء فك تداخل تليسكوبى بالامعاء بدون تدخل جراحى واستكشاف البطن باستخدام جهاز الأشعة لطفل يبلغ من العمر عامين.

وأعرب  الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن عمق تقديره لكافة الاطقم الطبية بالمستشفى لما يبذلونه من جهد للتخفيف عن المرضى مشدداً فى الوقت نفسه على استمرارها  للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

 

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الخدمات المقدمة للمواطنين مستشفى أجا المركزي رفع مستوى الخدمات دكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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