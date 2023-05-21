حزب الإصلاح والنهضة: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أعطت الأمان لجميع المشاركين فيه

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن 90% من الآراء داخل جلسات الحوار الوطني متفقين حول قانون جديد للأحزاب السياسية.

وأضاف "هشام عبد العزيز" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أعطت الأمان لجميع المشاركين فيه منذ البداية، وفي بداية الأسبوع الأول من جلسات الحوار الوطني تعلم الجميع كيف يديرون حوار وطني بناء.

وتابع هشام عبد العزيز، أن هناك سعي كبير من اشتراك جميع الفئات المختلفة في المجتمع داخل الحوار الوطني حتي يكون جميع الآراء ووجهات النظر مطروحة أمام الجميع لمناقشتها.