استجابة لصدى البلد.. تطهير ترعة قرية بلقينا

في استجابة سريعة لما تم نشره في موقع صدى البلد تحت عنوان " حفاظا على الصحة.. تطهير الترعة مطلب أهالي قرية بلقينا في الغربية " تم المتابعة من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والأستاذة نجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية و تم التنسيق مع الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية لسرعة تطهير الترعه من القمامه والمخلفات وورد النيل الذى يهدر فرصة الأراضي الزراعية من المياه والرى حيث تم الدفع بكافة المعدات الثقيله والعمال والكراكات تحت إشراف الادارة الزراعية بالمحله الكبرى بالتعاون مع الجمعية الزراعية بالقرية بتواجد المهندس ناصر أبو طالب مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعية بالغربية والمهندس أشرف أبو حسن مدير الإدارة الزراعية بالمحله الكبرى والمهندس سامى داود والمهندسة السيده الاجهورى والحاج صلاح الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية بتواجد المزراعين حيث استمر العمل على مدار يومين.



جاء ذلك بعدما استغاث أهالي سكان قرية بلقينا - التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى - بمحافظة الغربية ، من حالة الإهمال والتجاهل من قبل المسئولين، بسبب تراكم القمامة والحيوانات النافقة التي أصبحت تمثل مصدر تهديد خطير لأبناء المنطقة والمتمثلة في الترعة المتواجدة بجانب كوبرى أم حسن التي تتوسط القرية.

ويقول أيمن الغرباوى فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى صدى البلد: “الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة، حيث إنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية، وسط صمت كامل من المسئولين”.

وأضاف: “الترعة تقع على طريق عام ورئيسي ووسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش في ظروف بيئية صحية”.

وأكمل أنه حتى فى حالة قيام أجهزة الرى بتطهير مجرى الترعة، فإن ذلك لا ينهى المشكلة، بل يؤدى إلى تفاقم مأساة الأهالي، نظرًا لقيام معدات التطهير بإلقاء المخلفات على جانبي الترعة، مما يتسبب في زحف أعداد كبيرة من الزواحف والقوارض إلى شوارع القرية".

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التغطية بالمحافظة، وتطهير الترع بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

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