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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: كولر أصبح متحفزًا للفوز بأي مباراة.. ومدرب الأحمال يستحق الإشادة

صدى البلد

 

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء منظومة ناجحة تسير وفق أسيس معينة، بعيدًا عن المهاترات التي تحدثت في الأندية الآخرى.

وقال عبدالرحمن عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة etc: "الأهلي لعب بتشكيلة أساسية أمام الترجي التونسي، باستثناء علي لطفي الذي شارك على حساب محمد الشناوي، ولذلك نستطيع نقول أن مارسيل كولر استقر على تشكيل الأهلي وقام بتثبيته تماما، فهو يعمل الآن مع 18 لاعبًا في المرحلة الحالية".

وأضاف: "كولر في بداية الموسم قام بعمل تدوير كبير بين اللاعبين، والآن استقر على معظم العناصر الأساسية التي تشارك في المباريات الهامة، وهو يمتلك ميزة هامة بوجود أكثر من عنصر يصلح للعب أساسيا، ولديه فكر تدريبي خاص به كعادة المدربين الأجانب".

وواصل: "كولر متحفز للفوز في جميع المباريات، ووصل لقناعة بقدرة لاعبيه على تنفيذ ما يطلبه وتحقيق الانتصارات، كما أنه متأكد من القدرات البدنية للاعبيه ومدرب الاجمال يستحق الاشادة، وهو ما جعله يشارك بالتشكيل الأساسي من جديد أمام الترجي في لقاء الاياب".

وأتم: "الأهلي يستطيع تقديم مستوى أفضل أمام الوداد المغربي، لكن مواجهة صن داونز كانت ستكون أصعب خصوصا أنه فريق هجومي مميز".

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