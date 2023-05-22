اتحاد المصارعة: اللاعب أحمد فؤاد تحايل على رئيس البعثة للحصول على الجواز

تحدث إبراهيم عادل، عضو اتحاد المصارعة، عن حقيقة اختفاء اللاعب أحمد فؤاد في تونس، قائلا: إن الفرقة بدأت في التحرك يوم السبت، إلى المطار، وتفاجئنا باختفاء اللاعب أحمد فؤاد، وعاد الفريق للبحث عن اللاعب في غرفته الخاصة.

وأضاف "إبراهيم عادل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، ان المدرب قاموا بإبلاغ المسئول عن الفرقة بالاختفاء، وتوجه الفريق إلى المطار، متابعا:" افتكرنا أن أحمد ممكن يكون نزل يشتري حاجة وهيرجع على المطار..ولكنه لم يأت الطائرة أقلعت بالفريق".

واسترسل: على الفور أبلغنا الشرطة التونسية والاتحاد الدولي ووزارة الشباب والرياضة، بالواقعة، مع الوقت تفاجئنا بأن أحمد سافر إلى فرنسا، وذلك قبل إقلاع طائرتنا بساعات.

ولفت إلى أننا في انتظار عودة رئيس الاتحاد، لمعرفة كواليس حصول اللاعب على جواز سفره، قبل وصوله إلى المطار، كما أن اللاعب تحايل على رئيس البعثة للحصول على الجواز.