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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة البوابات الحديدية

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهما فى ارتكاب جرائم سرقة العدادات والبوابات الحديدية بشبرا.


وكان ، نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة العدادات والأبواب الحديدية بشبرا، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة شبرا من أمين مخازن بإحدى المستشفيات بدائرة القسم بسرقة وحدتى تكييف خارجية خاصين بالعيادات الخارجية بالمستشفى، حال إجراء الصيانة الدورية بالتكييفات.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

 

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العدادات والأبواب الحديدية من داخل العقارات والمصالح الحكومية بأسلوب "الفك" واعترفا بارتكاب عدد 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل بمخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية).

 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهامهم بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

إحدى المستشفيات البوابات الحديدية الحديدية التحريات وجمع المعلومات العيادات الخارجية

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