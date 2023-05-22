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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

صدى البلد

وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الإثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة، والتى تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.


ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

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تأتي تلك التعليمات تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

وكان قد أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه باتفاقية وقف إطلاق النار بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع التي تم التوصل إليها في مدينة جدة.

وأشاد الأمين العام - في بيان امس /الأحد/، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تكللت بتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة السودانية من أجل إقرار هدنة وقف إطلاق النار لفتح المجال أمام فرص إحلال السلام في السودان، مستذكراً ما جاء في قرارات القمة العربية (32) فيما يخص جمهورية السودان، والذي نص على التأكيد أن المباحثات السودانية في مدينة جدة هي خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة، والمطالبة بضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار.

 

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