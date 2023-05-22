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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

غرامة كبيرة لجوجل بسبب إنها بتراقبك وتعرف مكانك .. تفاصيل

غرامة كبيرة لجوجل
غرامة كبيرة لجوجل بسبب إنها بتراقبك وتعرف مكانك..تفاصيل

تستمر التكنولوجيا في تطوير وتبسيط حياتنا في كل جانب.  نتيجة لذلك ، نقوم بدمج المنتجات والخدمات التي نشتريها في كل جانب من جوانب روتيننا اليومي.  ومع ذلك ، فإن هذا الوضع يجلب أيضًا بعض المخاوف الأمنية.  غالبًا ما تشارك العديد من الشركات ، بما في ذلك الأسماء العملاقة مثل سامسونج و آبل ، في دعاوى قضائية بسبب انتهاكات أمان البيانات الشخصية. وشركة جوجل Google الرائدة ، بالطبع ، هي واحدة من هذه الشركات.  

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني،  من المقرر أن تدفع عملاقة التكنولوجيا جوجل 39.9 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية لتتبع الموقع.

وافقت جوجل على دفع 39.9 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن ممارسات تتبع الموقع.  زعمت الدعوى ، التي رفعها المدعي العام لواشنطن بوب فيرغسون في عام 2020 ، أن جوجل واصلت تتبع مواقع المستخدمين حتى بعد تعطيل تتبع الموقع في إعداداتهم.

وافقت جوجل على دفع 39.9 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن ممارسات تتبع الموقع.  زعمت الدعوى ، التي رفعها المدعي العام لواشنطن بوب فيرغسون في عام 2020 ، أن جوجل واصلت تتبع مواقع المستخدمين حتى بعد تعطيل تتبع الموقع في إعداداتهم.

تُعد هذه التسوية انتصارًا لمناصري خصوصية المستهلك ، الذين لطالما كانوا قلقين بشأن ممارسات تتبع الموقع من جوجل .  إنه أيضًا تذكير بأنه حتى أكبر شركات التكنولوجيا ليست فوق القانون.  زعمت الدعوى القضائية أن جوجل انتهكت قانون حماية المستهلك في واشنطن بتضليل المستهلكين بشأن ممارسات تتبع المواقع الخاصة بها.  زعمت الدعوى القضائية أن جوجل جعلت من الصعب على المستخدمين تعطيل تتبع الموقع ، وأن Google استمرت في تتبع مواقع المستخدمين حتى بعد أن قاموا بتعطيل تتبع الموقع.

تتطلب التسوية أيضًا من جوجل دفع 39.9 مليون دولار لولاية واشنطن.  سيتم استخدام الأموال لتمويل برامج التثقيف والتطبيق بشأن خصوصية المستهلك.  تعتبر هذه التسوية انتصارًا لمناصري خصوصية المستهلك.

جوجل Google خصوصية المستهلك دعوى قضائية أخبار جوجل

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