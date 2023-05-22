"طارق رسلان" يطالب بدعم المصانع والمزارع في محاسبة الكهرباء كحوافز للإنتاج

طالب النائب طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الموتمر بمجلس الشيوخ بدعم المصانع والمزارع التي تقوم بتصدير منتجاتها الي الخارج وتدر نقدا اجنبيا، بضرورة دعمها في المحاسبة في مرفق الكهرباء.

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة الي استيضاح خطة الحكومه عن تصدير الكهرباء ، ان الوزارة حققت فائض في الكهرباء يسمح بالتصدير وهو شيء مستحسن ، وهو لايقل اهمية من المصانع والمزارع التي تقوم بتقديم منتجاتها الي الخارج فلابد من دعمها وتقديم حوافز تعينها علي الانتاج.

ولفت رسلان إلى أنه على الرغم من وجود فائض في الكهرباء ومازال المواطن المصري يشكو من فاتورة الكهرباء ، فلابد من النظر إلي هذه الأمور بعين الاعتبار .