تحرك عاجل من ريال مدريد بعد تعرض فينيسيوس للطرد.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار ريال مدريد بعد تعرض فينيسيوس جونيور للهتافات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير :"بعد الهتافات التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، ريال مدريد يقرر التصعيد ويعلن تقدمه بشكوى لمكتب المدعي العام".

يذكر أنه قد وجه برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عقب طرده من مباراة فالنسيا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب سافيو عبر خاصية “الاستوري”: “لا تفقد السعادة والفرح بسبب هؤلاء الناس، نحن البرازيليون.. نحن معك”.