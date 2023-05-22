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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأهالي يبلغون حماية الطفل بتعذيب طفلة من أهل والدها.. تفاصيل

حبس متهمين بتعذيب
حبس متهمين بتعذيب طفلة في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي رجل وسيدة بتهمة تعذيب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بإحدى قري مركز شبين الكوم، وإحداث إصابات بها؛ وذلك أثناء الإقامة معهم بعد حبس والديها الأب في قضية مخدرات وآلام في قضية قتل.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بتلقيه بلاغا من لجنة حماية الطفل بديوان عام محافظة المنوفية بقيام أهل طفل بتعذيبها وإحداث إصابات بها.

 

بالانتقال بقوة من لجنة حماية الطفل ومركز شرطة شبين الكوم تم التحفظ علي الطفلة صاحبة ال 10 سنوات واصطحابها لقسم شبين الكوم وضبط عمها ونجلة عم والدها وذلك عقب اكتشاف إصابات عديدة في جسد الطفلة.

وتم ضبط المتهمين بتعذيب الطفلة حيث أكدوا أن الطفلة تعيش معهم بعد حبس والديها وأنهم كانوا يقاموا بتأديبها بسبب خروجها المتكرر دون إذنهم.

جاء ذلك عقب محاولة انكار وصراخ من الطفلة أثناء ضبط المتهمين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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