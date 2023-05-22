اشتغلت على عربية كبدة.. أبرز تصريحات الفنان أحمد فتحي يعلنها لأول مرة

صرح الفنان أحمد فتحي بالعديد من التصريحات الهامة التي تخص حياته الشخصية خلال استضافته في برنامج “واحد من الناس” المذاع علي قناة “الحياة” الفضائية.

وقال الفنان أحمد فتحي، إن والدته كانت تعمل في جامعة الأزهر، وكانت حادة في التعامل معهم، مشيراً إلى أن والده كان يعامله بحب كبير، "ابويا رحمة الله عليه كان الوحيد اللي فاهمني .. وكان بيعاملني بحب كبير .. وانا برج الثور فمش اي حد يعرف يتعامل معايا كويس".

قصة زواجه من نسرين

وأضاف "أحمد فتحي" أن عندما أراد الزواج من زوجته نسرين قام والده بتوجيه عدة نصائح لها، منها أن ابنه له طريقة معينة في التعامل، موضحاً أن شخصيته غير قابلة للنصح ولكن والده الوحيد الذي كان يستطيع أن ينصحه.

وأنهار الفنان أحمد فتحي من البكاء بعد عرض صورة والده علي شاشة البرنامج، قائلا إن والده كان يمر بوعكة صحية أخر خمس سنوات له، وتوفي العام الماضي، وهو السبب في دخوله عالم الفن بسبب تشجيعه الدائم له.

أول موقف له في الثانوية العامة

وسرد الفنان أحمد فتحي، موقفاً حدث له في الصف الأول الثانوي بمدرسة إمبابة الثانوية بنين، قائلاً "أول ما دخلت المدرسة ورحت الكانتين لقيت واحد كبير قاعد علي كرسي وبيقرا الجورنال وبيشرب شاي .. انا افتكرته مدرس في المدرسة .. بس طلع في الأخر طالب في ٣ ثانوي بس بيعيدها بقاله ١٨ سنة".

وأوضح أن هناك جوانب في حياته الشخصية يحاول اخفائها عن طريق تعامله بحدة وشدة مع الآخرين، موضحاً أن شخصيته خجوله منذ البداية.

وتابع أحمد فتحي، أنه تعرض لمواقف كثيرة من الأشخاص كانوا يجعلونه يحزنه علي تعامله معهم بطيبة، موضحاً "كنت في أول يوم جامعة ووقفت لوحدي علي جمب وفي بعض الأشخاص تنمروا عليا بسبب وزني الزائد .. بس انا وقتها مسكتش ورديت عليهم".

أول مهنة عمل بها في حياته

وكشف فتحي، عن أول مهنة قام بالعمل فيها في بداية حياته العملية، قائلاً: "كنت في نهاية العام الدراسي بالصف الثالث الاعدادي وعاوز اشتغل في الصيف زي اي شاب .. ورحت اشتغل في نادي الترسانة .. وطلعنا كل الكراسي والتربيزات في اليوم دا ومن بعدها تعبت ومرحتش تاني".

وأضاف أنه كان يدرس في كلية سياحة وفنادق، وصديقه قام بفتح كافتريا وكان بها "عربية كبده" فطلب منه صديقه بالعمل عليها وبالفعل عمل عليها لمدة أسبوع واحد ومن ثم ترك العمل معه.

وتابع أنه عمل داخل مندوب مبيعات داخل شركة شيكولاته كبيرة لمدة ٦ أشهر، وكان يقوم بالتوزيع في إحدى المناطق وقابل زميله الفنان سامح حسين وأخذ يتحدث معه وفي النهاية قال له إلي اين تذهب، فرد الآخر بأنه سيذهب إلي الأوبرا، موضحاً "انت كده هتركب مترو .. فرد سامح وقاله المترو بجنيه .. فأنا هركب اتوبيس بربع جنيه".

وسرد أحمد فتحي، قصة زواجه من زوجته نسرين، قائلاً "جوازتي كانت صالونات .. وابتدت الحكاية لما كنت بحضر فرح واحد صاحبي .. وبعدها صاحبي دا جيه وقالي مش عاوز تتجوز .. والعروس كانت أخت مراته .. وكان أول مرة اشوفها في كتب كتابه".

وأضاف "أحمد فتحي" أنه تحدث مع زوجته في فرح اختها في بداية الأمر ولفت انتباه شئ هام جدا تجاهها وهو القناعة، موضحاً أنه شرح لها كافة ظروفه ورضيت بذلك.

وتابع الفنان أحمد مكي أن والدة زوجته لم تكن لديها موافقه علي هذه الزيجة وخاصة أن شقته في إمبابة كانت ٥٠ متر فقط وهم يعيشون في منزل ٢٥٠ متر.